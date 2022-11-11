В Сургуте водитель автобуса сломал нос подростку за брошенный снежок

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В Сургуте водитель автобуса сломал нос подростку за брошенный в автобус снежок. Подробности рассказали в пресс-службе УМВД России по Сургуту.

- В районе дома №18 подросток 2009 г.р. бросил в пассажирский автобус №69 снежок. Водитель маршрута вышел из автобуса и несколько раз ударил мальчика по лицу, сломав ему нос - сообщают в ведомстве.

Как уточнили в полиции, все участники инцидента установлены и опрошены. После расследования всех обстоятельств происшествия будет принято процессуальное решение.

Очевидцы происшествия пишут в соцсетях, что после того, как водитель накинулся а мальчика он втолкнул его в салон автобуса и поехал дальше. Пассажиры попытались оказать ребенку первую помощь, у кого-то даже нашлась перекись. По их словам, мальчика высадили на следующей остановке.

По версии перевозчика, компании Автолайн, ребенок получил травму в результате падения, когда пытался убежать. Компания проводит свою внутреннюю проверку.