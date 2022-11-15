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НовостиОбщество15 ноября 2022 11:33

Жители Нижневартовска заметили медведя неподалеку от жилых домов

Медведя заметили на улице Садовой
Виктория Терина
Жители Нижневартовска заметили медведя неподалеку от жилых домов

Жители Нижневартовска заметили медведя неподалеку от жилых домов

Фото: Юлия Кучеренко

По Нижневартовску разгуливал медведь. Косолапого заметили на улице Садовой, которая находится неподалёку от озера Эмтор, сообщает администрация города.

Очевидцы сообщили о выходе хищника на телефон экстренных служб вчера в 17-40. Медведь разгуливал неподалёку от жилых домов.

По словам специалистов, в это время года медведи могут быть очень опасны. К началу ноября они уже должны спать в своих берлогах, но так бывает не всегда. Информация сразу была направлена в полицию и в окружной Департамент недропользования и природных ресурсов. Приняты все необходимые меры. По последним данным, в черте города животное не нашли.

Жителей просят быть внимательными и осторожными.

Напомним, мы писали ранее о том, как медведь, сбежавший от хозяина, перепугал жителей Нижневартовска.