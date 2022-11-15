Жители Нижневартовска заметили медведя неподалеку от жилых домов Фото: Юлия Кучеренко

По Нижневартовску разгуливал медведь. Косолапого заметили на улице Садовой, которая находится неподалёку от озера Эмтор, сообщает администрация города.

Очевидцы сообщили о выходе хищника на телефон экстренных служб вчера в 17-40. Медведь разгуливал неподалёку от жилых домов.

По словам специалистов, в это время года медведи могут быть очень опасны. К началу ноября они уже должны спать в своих берлогах, но так бывает не всегда. Информация сразу была направлена в полицию и в окружной Департамент недропользования и природных ресурсов. Приняты все необходимые меры. По последним данным, в черте города животное не нашли.

Жителей просят быть внимательными и осторожными.

Напомним, мы писали ранее о том, как медведь, сбежавший от хозяина, перепугал жителей Нижневартовска.