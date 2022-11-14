Югорский боксер Альберт Батыргазиев выиграл у претендента на чемпионский титул по версии WBA

Фото: Федерация-Бокса Югры

Югорчанин Альберт Батыргазиев провел 7-й победный бой на профессиональном боксерском ринге. Он выиграл у претендента на чемпионский титул по версии WBA Рикардо Нуньеса из Панамы.

Бой продлился все отведенные десять раундов и завершился победой югорского боксера единогласным решением судей. На протяжении всего поединка не было явного преимущества кого-то из соперников. Нуньес был лучше в первой половине боя, но затем стал пропускать все больше комбинационных атак.

После боя Батыргазиев пообещал своим болельщикам стать еще лучше и еще сильнее.

Напомним, мы писали ранее о том, что нижневартовский боксер Альберт Батыргазиев завоевал пояс EBP и стал чемпионом Евразийского боксерского парламента.