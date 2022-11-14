Дети из Мегиона вышли в финал IV Дальневосточного фестиваля детского кино

Фото: телеграм-канал "Югра официально" скриншот

Творческие ребята из детской народной самодеятельной студии мультипликации «Сёльси» Мегиона создали добрый мультфильм «Про тигров», отправились с ним на конкурс и добились успеха.

Со своей работой югорчане вышли в финал IV Дальневосточного фестиваля детского кино и видеотворчества, анимации и 3D моделирования «КинАмурчик» в номинации и «Лучший анимационный фильм». Об этом событии сообщили в Телеграм-канале "Югра официально".

Особым вниманием мультфильм отметили в Министерстве природных ресурсов и экологии РФ. За прекрасную работы дети получили памятные подарки.

Напомним, мы писали ранее о том, что нижневартовский мультфильм «Непослушные дети» завоевал 3 место фестиваля детской анимации.