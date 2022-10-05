Нижневартовский мультфильм «Непослушные дети» завоевал 3 место фестиваля детской анимации

Фото: "Официальный Нижневартовск"

Мультфильм «Непослушные дети», созданный нижневартовской студией анимации «Лёмвой мули» завоевал третье место в номинации «Культурный код» фестиваля детской анимации «МультФест27». Студия создана на базе ДШИ №1 больше 10 лет назад.

Всего на конкурс было представлено больше 100 мультфильмов.

- Мы счастливы, что из более сотни анимационных работ, жюри высоко отметило наш мультфильм «Непослушные дети». Он был создан в прошлом учебном году группой первокурсников (дети в возрасте от 10 до 12 лет) по мотивам корякской сказки, - рассказала член Союза художников России, руководитель и педагог студии анимации «Лёмвой мули» Олеся Медведева.

Олеся Медведева отметила, что это не просто сказка, мультфильм снят таким образом, как будто его смотрят ребята и передают свои мысли и чувства.

- Погрузились с ребятами в историю народов Камчатки, изучили их культуру, особенности. Но не стали рассказывать просто сказку, а искали нестандартный подход и нашли. Построили наш мультфильм на закадровых комментариях, при этом использовали смешанную технику и различный материал, например, сделали облака из пузырчатой пленки. Наш креатив понравился, – добавила Олеся.