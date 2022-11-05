Число заболевших коронавирусом в Югре на 5 ноября 2022 года увеличилось на 98 человек Фото: Юлия Кучеренко

За весь период пандемии в Югре зарегистрировано 249 775 случаев коронавируса. За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 98 новых случаев COVID-19 в 17 муниципалитетах округа, а именно: Сургут - 44, Нижневартовск - 1, Ханты-Мансийск - 17, Нефтеюганск - 6, Нягань - 1, Сургутский район - 3, Урай - 3, Нефтеюганский район - 4, Югорск - 7, Когалым - 1, Октябрьский район - 2, Нижневартовский район - 2, Пыть-Ях - 2, Березовский район - 2, Ханты-Мансийский район - 1, Лангепас - 1, Белоярский район - 1.

На момент выявления у 96 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 2 обнаружена пневмония. Контакт установлен в 98 случаях. За сутки на COVID обследованы - 1 173 человека, всего прошли обследование 3 539 073.

За весь период от COVID - умерли 2 590 человек. За день выписались по выздоровлению 143 жителя Югры, за весь период пандемии вылечились 246 086 югорчанин