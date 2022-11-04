Число заболевших коронавирусом в Югре на 4 ноября 2022 года увеличилось на 120 человек

Последние новости о коронавирусе в Югре

В Югре продолжается пандемия коронавируса. Согласно данным регионального Оперативного штаба, за сутки инфекцию подхватили 120 человека в 18 муниципалитетах, а именно:

Фото: Оперштаб Югры

По клинической структуре: в состоянии пневмонии - 2 человека, с симптомами ОРВИ - 118, в бессимптомной форме - 0, скончался - 1. За сутки в больницы региона госпитализировано 10 югорчан.

За весь период в округе подтверждено 249 677 случаев коронавируса, из них 1 144 - активных. Выздоровели с начала пандемии 245 943 человека, скончались - 2 590.

В России выявлено 6 149 человек с COVID-19, госпитализировано - 1 233. Всего в стране зарегистрировано 21 453 667 случаев. Излечились от коронавируса 9 259 человек, скончались - 71.