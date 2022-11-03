В День народного единства в Ханты-Мансийске ограничат движение транспорта Фото: Татьяна Коркина

В Ханты-Мансийске ограничат движение транспорта в период проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню народного единства. Об этом информирует окружная Госавтоинспекция.

- 4 ноября 2022 года будет ограничено движение в городе Ханты-Мансийск с 10 до 13 часов по улице Мира в районе концертно-театрального центра «Югра-Классик» - сообщают в ведомстве.

ГИБДД призывает водителей заранее планировать маршруты поездок и выбирать пути объезда, а также не оставлять припаркованный транспорт на проезжей части и в непосредственной близости к ней на улицах, по которым будут проходить мероприятия.

Напомним, ограничения движения введут и в других муниципалитетах Югры.