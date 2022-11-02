В Югре ограничат движение транспорта во время празднования Дня народного единства Фото: Юлия Кучеренко

В период проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню народного единства в Югре ограничат движение транспорта.

Как сообщает окружная Госавтоинспекция, 4 ноября 2022 года будет ограничено движение автотранспорта в муниципалитетах:

Когалым: 11:00-14:30 – ул. Мира: на участке от ул. Молодёжная до ул. Ст. Повха.

Октябрьский район: 12:00-13:00 – п. Талинка ул. Спортивная, ул. Нефтяников: на участке от ул. Молодежная до ул. Пушкина.

Нижневартовский район: 12:00-13:00 – г. Покачи ул. Мира в районе площади ДК «Октябрь».

ГИБДД призывает автолюбителей заранее планировать маршруты поездок и выбирать пути объезда, а также не оставлять припаркованный транспорт на проезжей части и в непосредственной близости к ней на улицах, по которым будут проходить мероприятия.