Жителя Сургута, нашедшего возле заброшенного здания боеприпасы, упекли в тюрьму на три года Фото: Татьяна Коркина

Три года в исправительной колонии строгого режима проведет ранее судимый за кражи житель Сургута, который признан виновным в незаконной покупке, хранении и ношении боеприпасов, сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

По данным следствия, в конце 2021 года подсудимый нашел возле заброшенного здания в Сургуте пять патронов, которые являются боеприпасами для нарезного охотничьего огнестрельного оружия. Он засунул их в карман своей куртки и хранил, пока не попался на глаза полиции.

Такие случаи нередки. Например, в 2020 году полиция Нижневартовска с коллегами из РУФСБ России по Тюменской области и УФСВНГ России по ХМАО задержала 46-летнего вартовчанина, подозреваемого в незаконном хранении оружия и боеприпасов. Правоохранители нашли гараж, в котором мужчина хранил патроны различных калибров, две свето-шумовые гранаты, сигнальную мину, гранаты и порох.

А в апреле 2022 года у 35-летней жительницы Нефтеюганска нашли десять патронов. Как владелец оружия на учете специализированных органов югорчанка не состоит.