9 Июль 2020 2020-07-09T08:37:30+03:00

Вартовчанин хранил у себя боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Фото УМВД по ХМАО.

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Полиция Нижневартовск вместе с коллегами из РУФСБ России по Тюменской области и УФСВНГ России по ХМАО задержала 46-летнего вартовчанина, подозреваемого в незаконном хранении оружия и боеприпасов.

Правоохранители установили гараж, в котором мужчина хранил патроны различных калибров, две свето-шумовые гранаты, сигнальную мину, гранаты и порох.

- Подозреваемый пояснил, что увлекается поисковой деятельностью. С 2015 года он неоднократно принимал участие в походах по местам боев Великой Отечественной войны. В июне 2016 года ездил на вахту памяти в Волгоградскую область. Там в ходе раскопок в степях вартовчанин нашел патроны, которые привез в Югру и хранил в своем гараже, - сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО.

Также часть патронов вартовчанин нашел летом 2017 года в карьере около Нижневартовска, когда рыбачил.

Сейчас в отношении мужчины возбуждены уголовные дела, он находится под подпиской о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU