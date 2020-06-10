2020-06-10T13:05:34+03:00
Происшествия

Житель Нефтеюганска незаконно хранил боеприпасы

Возбуждено уголовное дело
Руслан Савинов
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Житель Нефтеюганска незаконно хранил боеприпасыЖитель Нефтеюганска незаконно хранил боеприпасыФото: pixabay.com
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Полиция Нефтеюганска проводит расследование по факту незаконного хранения боеприпасов 40-летним жителем города.

- У мужчины были обнаружены спортивно-охотничьи патроны в количестве десяти штук и смесь, состоящую из частиц серо-зеленого цвета. Исследование показало, что изъятое вещество - порох общей массой около 27 граммов, а боеприпасы предназначены для огнестрельного оружия, - пояснили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Сейчас в отношении югорчанина возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств».

Мужчине грозит лишение свободы сроком до пяти лет. Ранее нефтеюганец неоднократно попадал в поле зрения полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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