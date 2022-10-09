Житель Октябрьского района пошел в лес за шишками, но по дороге застрелил лося и 10 глухарей Фото: Татьяна Коркина

В Октябрьском районе Югры возбуждено уголовное дело против ранее не судимого 38-летнего местного жителя, который подозревается в незаконной охоте на диких птиц и зверей. Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, мужчине избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Полицейские установили, что подозреваемый ушел в лес за шишками, но взял с собой охотничье ружье (на всякий случай). Проходя между деревьев, он вышел к дороге, где увидел лося. Мужчина прицелился и дважды выстрелил ему в грудь: понятное дело, лось замертво упал. Разделав тушу лося, он разрубил мясо на куски, разложил его в 8 мусорных пакетов и положил в машину, на которой он приехал в лес. Затем он снова пошел в лес «за шишками», но по дороге застрелил ещё 10 глухарей. Птиц он разделал на том же месте, где освежевал лося.

Отмечается, что разрешения на охоту у мужчины не было. Общий ущерб от его действий составил 140 тысяч рублей.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Югра», ранее горе-охотник из Югры «настрелял» дичи на 58 тысяч рублей и лишился карабина.