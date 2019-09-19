2019-09-19T13:59:37+03:00
Общество

Горе-охотник из Югры «настрелял» дичи на 58 тысяч рублей и лишился карабина

Мужчине предстоит заплатить штраф
Алена Кульмухаметова
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Горе-охотник из Югры «настрелял» дичи на 58 тысяч рублей и лишился карабина. Фото с сайта Природнадзора ЮгрыГоре-охотник из Югры «настрелял» дичи на 58 тысяч рублей и лишился карабина. Фото с сайта Природнадзора Югры
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Браконьера задержали сотрудники Природнадзора Югры в Нижневартовском районе. Охотник настрелял дичи в охотничьих угодьях, не имея на это разрешения.

По данным профильного ведомства, мужчина незаконно добыл пять особей боровой дичи: самку глухаря, самку и трех самцов тетерева. Ущерб, нанесенный охотничьим ресурсам, составил 58 000 рублей.

По данному факту возбужденно уголовное дело по статье «Незаконная охота с причинением крупного ущерба».

Накануне судьей Нижневартовского района вынесено постановление о прекращении уголовного дела в отношении вартовчанина в связи с возмещением им в добровольном порядке ущерба, нанесенного охотничьим ресурсам в размере 58 000 рублей. Мужчине был назначен судебный штраф в размере 50 000 рублей, а также конфискации карабина «Соболь».

ИСТОЧНИК KP.RU

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