В Сургуте автоледи на иномарке насмерть сбила пешехода на "зебре"

Фото: УМВД России по ХМАО - Югре

В Сургуте выясняют обстоятельства ДТП, которое произошло на проспекте Ленина, в районе дома 53.

Как сообщили в УМВД России по ХМАО - Югре, 50-летняя автоледи на автомобиле «Фольксваген» сбила 59-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по пешеходному переходу. От полученных травм женщина-пешеход скончалась на месте происшествия.

Фото: УМВД России по ХМАО - Югре

Сейчас на месте ДТП продолжают работать госавтоинспекторы и следственно-оперативная группа.

Напомним, мы писали ранее о том, что в Сургутском районе 15-летний подросток на питбайке попал в ДТП. Виновником аварии стал водитель "ВАЗа", не уступивший дорогу водителю мототранспорта.