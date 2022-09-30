В Сургутском районе 15-летний подросток на питбайке попал в ДТП

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

За сутки в Югре зарегистрировано 4 ДТП, в которых 4 человека получили травмы, в том числе 1 несовершеннолетний водитель мототранспорта.

Накануне вечером, на улице Ленина в поселке Федоровский Сургутского района 24-летний водитель "ВАЗ", двигаясь в сторону улицы Пионерная, при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся с питбайком "RACER", двигавшемся во встречном направлении. В результате аварии 15-летний водитель двухколесного транспорта получил травм

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

ы, а водитель "ВАЗ" не пострадал. В момент ДТП подросток передвигался в мотошлеме.

Кроме того, за день сотрудниками ГИБДД задержан 1 водитель в состоянии опьянения, 4 - за отказ от прохождения освидетельствования и 2 - за повторное управление транспортом с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 25 водителей и 30 - за нарушение правил перевозки детей.