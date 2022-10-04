Югорчанин украл деньги у начальника, чтобы закрыть долги перед банком Фото: Юлия Кучеренко

Житель Нижневартовска подозревается в краже крупной суммы денег у своего начальника. В полицию о краже денег на его предприятии заявил сам бизнесмен. Руководитель одной из транспортных компаний города утром обнаружил поврежденное окно и двери, опустошённый шкаф, в котором хранились деньги, а также пропажу небольшого рабочего оборудования.

Как оказалось мужчина украл 300 тысяч рублей, чтобы закрыть долги перед банком. Злоумышленник попытался замести следы и устроил погром в кабинете руководителя.

- Вартовчанин признался, что имел долговое обязательство перед банком, и, чтобы закрыть его, он решил воспользоваться беспрепятственным доступом к финансам предприятия. Для этого подозреваемый сымитировал кражу: запер за собой замок, попытался приподнять входную дверь и разбил окно, разбросал вещи по офису, а для большей убедительности подкинул небольшую трубу, как орудие, - сообщили в пресс – службе УМВД России по Нижневартовску.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража в крупном размере». Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 6 лет. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.