Югорчанин до смерти забил прикованную к постели пожилую тещу, мешавшую ему бухать

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Житель Нягани осужден за избиение тещи. Против 67-летнего местного жителя собрали неопровержимые доказательства и суд признал его виновным по статье ч.4 ст. 111 УК РФ "причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего".

Трагический случай произошел 10 сентября 2020 года. Мужчина выпивал в квартире по улице Уральская в Нягани, из злости за громкие крики тещи, мешавшие ему отдыхать и смотреть телевизор, он избил лежавшую в кровати 89-летнею женщину. От полученных травм потерпевшая скончалась спустя время.

Пытаясь уйти от ответственности, супруге, а также врачам скорой помощи и полицейским мужчина не сообщил о нанесении ударов беспомощной женщине. Его причастность к смерти доказали следователем после судебно-медицинской экспертизы, которая проводилась для выяснения причин смерти пенсионерки.

- Приговором Няганского городского суда, с учетом решения апелляционной инстанции, осужденному назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы. Приговор вступил в законную силу - сообщили в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.