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Общество28 сентября 2022 6:36

Из-за погоды на одном из участков трассы в Сургутском районе ограничили движение

Ограничение коснется участка трассы: с 18 по 36 км автодороги «Сургут-Нижневартовск»
Виктория Терина
Из-за погоды на одном из участков трассы в Югре ограничили движение

Из-за погоды на одном из участков трассы в Югре ограничили движение

Фото: Татьяна Коркина

Из-за гололеда и плохих погодных условиях на одном из участков трассы в Югре ограничили движение. Такую информацию передали в ГИБДД ХМАО.

- В связи с неблагоприятными погодными условиями, с 18 по 36 км автодороги «Сургут-Нижневартовск», в Сургутском районе, ограничено движение для всех видов транспорта.

Просим отнестись с пониманием, соблюдать скоростной режим и требования дорожных знаков - сообщили в УГИБДД России по ХМАО-Югре.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Югру надвигается циклон – возможны первые заморозки. Циклон со снегопадом и дождём движется со стороны Свердловской и Тюменской области.