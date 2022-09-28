Из-за погоды на одном из участков трассы в Сургутском районе ограничили движение

Из-за погоды на одном из участков трассы в Югре ограничили движение Фото: Татьяна Коркина

Из-за гололеда и плохих погодных условиях на одном из участков трассы в Югре ограничили движение. Такую информацию передали в ГИБДД ХМАО.

- В связи с неблагоприятными погодными условиями, с 18 по 36 км автодороги «Сургут-Нижневартовск», в Сургутском районе, ограничено движение для всех видов транспорта.

Просим отнестись с пониманием, соблюдать скоростной режим и требования дорожных знаков - сообщили в УГИБДД России по ХМАО-Югре.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Югру надвигается циклон – возможны первые заморозки. Циклон со снегопадом и дождём движется со стороны Свердловской и Тюменской области.