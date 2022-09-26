На Югру надвигается циклон – возможны первые заморозки Фото: Юлия Кучеренко

Со стороны Свердловской и Тюменской области в ХМАО движется циклон со снегопадом и дождём. Ночью на территории региона прогнозируются осадки и минусовая температура.

В МЧС напоминают, что при перепадах температуры происходит обледенение мостовых сооружений. Кроме того, автомобилистам, в связи с резким ухудшением погодных условий, ГИБДД округа настоятельно рекомендует воздержаться от поездок или соблюдать особую осторожность, сбавить скорость. Мотоциклистам и велосипедистам не выезжать на трассы.

Сотрудники Госавтоинспекции предупреждают водителей о необходимости повышенного внимания при управлении автомобилем при неблагоприятных погодных условиях

Самым важным условием безопасного управления автомобилем во всех дорожных условиях, является хорошее техническое состояние автомобиля, исправная работа стеклоочистителей и световых приборов, а также соответствие типа шин времени года и климатическим особенностям региона.