Энергетики помогают развиваться небольшим предприятиям

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В июле Минэкономразвития России разработало программу инвестиционного кредитования малого и среднего предпринимательства (МСП) по сниженным ставкам до 5-6,5%. Это одна из многих мер поддержки предпринимателей, которые внедряются в стране в последнее время. С ноября крупный бизнес, который стремится все больше вовлекать в свою деятельность субъектов МСП, сможет «вырастить» поставщиков качественных и востребованных товаров и услуг среди небольших предприятий. Новый формат заработает для компаний с госучастием.

В электросетевом комплексе уже сейчас треть от общего объема торгов приходится на закупки у малых и средних предприятий. Группа компаний «Россети» в прошлом году заключила с организациями МСП контракты на 215,7 млрд рублей. В отдельных регионах эти значения существенно выше. Так, компания «Россети Тюмень», которая обеспечивает электроснабжение потребителей в ХМАО-Югре, ЯНАО и Тюменской области, в 2021 году направила субъектам МСП порядка 9,2 млрд рублей в качестве оплаты за поставленные товары, выполненные работы и оказанные услуги. Это 88 % в доле исполненных в 2021 году договоров. При этом количество заключенных «Россети Тюмень» договоров с субъектами МСП по сравнению с 2020 годом увеличилось в 2 раза – до 716.

По словам главы ПАО «Россети» Андрея Рюмина, малый и средний бизнес — это важный сектор экономики, который не только берет на себя большую часть сервисных функций, но и является источником новых идей и технологических инноваций. «Группа "Россети" — один из крупнейших заказчиков у МСП, активно участвует в государственных программах поддержки. Сегодня малые и средние предприятия со всей страны поставляют нашим компаниям почти 9 тысяч различных товаров и услуг», — отметил Андрей Рюмин.

«Россети» намерены продолжать системную работу по увеличению объема закупок у предприятий МСП, в том числе за счет расширения номенклатуры товаров и услуг. Госкорпорация снижает требования к участию в процедуре и реализует программу партнерства, к которой уже присоединились 565 малых и средних компаний. На важность такой работы обратил внимание президент России Владимир Путин. На ПМЭФ-2022 он призвал крупных игроков вовлечь МСП «в свою орбиту».

Для расширения сотрудничества компаний электросетевого комплекса с субъектами МСП с учетом уже действующих и новых программ поддержки энергохолдинг плотно взаимодействует с «Корпорацией «МСП» и с общественной организацией малого и среднего предпринимательства «Опора России».

- На сегодняшний день стоит задача по выращиванию поставщиков для сетевой организации. Но для этого необходимо построить систему, при которой у малого бизнеса были бы инвестиции, которые может обеспечить Корпорация МСП. Если взять как пример ПАО "Россети", то малый бизнес, и в первую очередь малый производственный бизнес, должен быть обеспечен заказами на долгосрочную перспективу. Такая форма сотрудничества может быть построена при правильном оформлении новой схемы офсетных контрактов, - пояснил председатель комитета «Опоры» по работе с корпоративными госзаказчиками Валерий Шагаев.

По словам Шагаева, на ПМЭФ предложили разработать такую схему в рамках 223-ФЗ, то есть в системе госзаказа с корпоративными заказчиками. Пока этот подход не работает, но диалог ведется. «Юридически такие контракты возможны, они есть в 44-ФЗ, и сейчас, на форуме «Армия-2022» с представителем Корпорации МСП мы договорились, что обменяемся формой такого рода офсетных контрактов, и предложим их для работы, в том числе для ПАО «Россети», — прокомментировал он.

В рамках взаимодействия «Россети» и «Корпорация «МСП» сделали акцент на целесообразности участия компаний Группы в разработке программы «выращивания» МСП-поставщиков. «Эти инструменты позволят реализовать политику импортозамещения и создавать в нашей стране новые производства при поддержке госкомпаний», — сказал руководитель «Корпорации «МСП» Александр Исаевич.

Предприниматели уже сейчас отмечают положительные эффекты от сотрудничества с Группой «Россети». Поддержка одной из крупнейших в мире электросетевых компаний позволяет проектам расти профессионально и экономически, адаптироваться под требования реального сектора экономики и закрепляться на рынке. Участникам рынка долгосрочные контракты позволяют видеть перспективы и заранее подготовиться к выпуску востребованной продукции: сформировать стабильную экономическую модель, расширить ассортимент, создавать продукты, отвечающие индивидуальным потребностям и внедрять инновационные разработки.

Эксперты уверены: реализация новых форм помощи МСП станет мощным стимулом развития и для крупных компаний, так как позволит им эффективнее закрывать свои потребности продукцией малых и средних предпринимателей.