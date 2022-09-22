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Общество22 сентября 2022 2:40

Погода в Югре на 22 сентября 2022 года: похолодает до +14 днем, а ночью до -1 градуса

Местами кратковременный дождь
Виктория Терина

Фото: Юлия Кучеренко

Сегодня, 22 сентября, в Югре переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7-12 м/с, днем в отдельных районах порывы 15-17 м/с. Температура воздуха ночью +5, +10 °С, при прояснениях до -1 °С, днем +9, +14°С.

В Ханты-Мансийске будет переменная облачность. Ночью кратковременный дождь, днем без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8, +10 °С, днем всего +10, +12°С.

Подробный прогноз погоды в ХМАО можно посмотреть в инфографике МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре