В образовательные учреждения Югры зачислены 306 детей из Донбасса Фото: Татьяна Коркина

В образовательные учреждения Югры зачислены 306 дошколят, школьников, студентов, которые ранее прибыли в ХМАО из ДНР и ЛНР. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале правительства Югры.

В детские сады региона зачислены 72 ребенка, в школы — 201, вузы и ссузы — 18 человек. Еще 14 детей останутся на домашнем воспитании, а одна семья выбрала семейную форму образования. Всего свои двери для воспитанников и учеников откроют образовательные учреждения 18 муниципалитетов Югры.

Напомним, мы писали ранее о том, что в этом году в Югре рекордное количество первоклассников - больше 27 тысяч.