Коронавирус в Югре, последние новости на 27 августа 2022 года: скончался один человек

Последние новости о коронавирусе в Югре Фото: Вера Зенина

Югре вновь зарегистрирован смертельный случай коронавируса. За сутки в регионе от инфекции умер еще один человек. Всего за период пандемии в округе скончались 2 559 человек с подтвержденным диагнозом. Кроме того, в регионе продолжают регистрировать новые случаи заражения, за день выявлено 803 случая COVID-19.

В России выявлено 47 093 человека с COVID-19, госпитализировано - 4 354. Всего в стране зарегистрировано 19 359 066 случаев. Излечились от коронавируса 32 642 человека, скончались - 90.