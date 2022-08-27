Коронавирус в Югре, последние новости на 27 августа 2022 года: заразились 803 человека

Последние новости о коронавирусе в Югре Фото: Вера Зенина

В Югре продолжается пандемия коронавируса. Согласно данным регионального Оперативного штаба, за сутки инфекцию подхватили 803 человека в 18 муниципалитетах, а именно:

Фото: Оперштаб Югры

По клинической структуре: в состоянии пневмонии - 796 человек, с симптомами ОРВИ - 7, в бессимптомной форме - 0. Также скончался один человек.

За весь период в регионе подтверждено 219 863 случая коронавируса. Выздоровели с начала пандемии 212 697 человек, скончались - 2 559.

В России выявлено 47 093 человека с COVID-19, госпитализировано - 4 354. Всего в стране зарегистрировано 19 359 066 случаев. Излечились от коронавируса 32 642 человека, скончались - 90.