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Общество26 августа 2022 12:27

В Березовском районе снова ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

На территории всего округа продолжает действовать особый противопожарный режим
Виктория Терина
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

В Березовском районе снова ввели режим ЧС из-за лесных пожаров. Информацию об этом сообщили в Природнадзоре Югры.

- В связи со сложной лесопожарной обстановкой, на территории Березовского муниципального района введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера - говорится в сообщении ведомства.

На территории всего округа продолжает действовать особый противопожарный режим. Посещение леса запрещено, нельзя использовать открытый огонь на природе, охотится и рыбачить в поймах крупных рек.

За нарушение Правил пожарной безопасности в лесах в условиях режима ЧС и особого противопожарного режима предусмотрен штраф на граждан в размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей, а на должностных лиц - от шестидесяти тысяч до девяноста тысяч рублей; на юридических лиц - от шестисот тысяч до одного миллиона рублей.