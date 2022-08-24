На дорогах Югры за день пострадали два велосипедиста

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Югре по своей неосторожности пострадали два велосипедиста. Об этом рассказали в УГИБДД России по ХМАО-Югре.

Первая авария произошла в Нефтеюганске. Из-за несоблюдения правил для велосипедистов, на нерегулируемом пешеходном переходе, получил травмы 14-летний подросток. Мальчик пересекал дорогу не спешившись, в результате чего на его появление на дороге не успел среагировать водитель «Фольксваген».

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Часом позже в Сургуте, по такому же сценарию пострадал 39-летний велосипедист. Он пересекал проезжую часть на велосипеде в неустановленном месте.

Как сообщили в окружном ГИБДД, за прошедшие сутки на территории Югры зарегистрировано 3 ДТП, в которых 3 человека получили травмы, в том числе 1 несовершеннолетний велосипедист. Сотрудниками ГИБДД задержано 4 водителя в состоянии опьянения, 5 – за отказ от прохождения освидетельствования и 2 – за повторное управление транспортом с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 59 водителей и 57 – за нарушение правил перевозки детей.