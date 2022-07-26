Дети из Макеевки отдыхают в Ханты-Мансийске

Фото: администрация Ханты-Мансийска

Сразу же 50 ребят из Макеевки отдыхают в Ханты-Мансийске. В окружной столице юных гостей разместили в Центре содействия семейному воспитанию, там с ними работают врачи, психологи и педагоги. Программа летней смены включает в себя оздоровительные процедуры, медико-социальную реабилитацию, кружки по интересам и экскурсии.

- Каждый день отдыха и реабилитации расписан пошагово. Отдельное внимание мы уделяем общению юных макеевцев со сверстниками из Югры. Наша задача - сделать все возможное, чтобы дети вернулись домой отдохнувшими и окрепшими, - подчеркнула директор регионального департамента социального развития Тереза Пономарева.

Прибытие детей в Югру - один из пунктов соглашения о сотрудничестве, которое заключили губернатор Наталья Комарова и глава Макеевки (Донецкая Народная Республика) Владислав Ключаров 30 мая 2022 года.

Всего в Югре проведут несколько смен для 300 детей от 7 до 14 лет. Среди ребят - те, кто остались без попечения родителей, дети военнослужащих или из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

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