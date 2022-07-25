В Ханты-Мансийске собрали более 600 книг для детей из Макеевки

Фото: администрация Ханты-Мансийска

В Ханты-Мансийске завершился сбор литературы в рамках акции «Книги - Донбассу», объявленной партией «Единая Россия». Как сообщили в пресс-службе городской администрации, всего удалось собрать 634 экземпляра - детские книжки, сказки и энциклопедии. Все они отправляются в Макеевку - город, с которым Югра заключила соглашение о сотрудничестве.

Кстати, многие горожане сопровождали свои подарки подписями и добрыми пожеланиями, а воспитанники детского сада «Брусничка» - красочными рисунками.

- Жители Ханты-Мансийска всегда откликаются на призывы о помощи. За две недели собрано 634 книги! Хочу выразить благодарность всем, кто принял участие в сборе. Книги упакованы и отправляются на Донбасс к детям и взрослым», - подвела итоги акции директор городской централизованной библиотечной системы Светлана Чуманова.

Акции по сбору гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР, а также российских солдат, которые участвуют в спецоперации, проходят в Ханты-Мансийске регулярно. Принести собранную помощь можно в отделение Гуманитарного добровольческого корпуса по адресу: ул. Чехова 65.