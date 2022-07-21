Учителя требуются в строящуюся еще школу в Нижневартовске. Фото из архива департамента общественных коммуникаций и молодежной политики администрации города Нижневартовска.

Учителя требуются в строящуюся еще школу на 1125 мест в Нижневартовске. Общая готовность объекта составляет около 60%.

– Подбором штата учителей будет заниматься руководитель образовательной организации. Сейчас кандидатуры на должность директора школы подобраны, они проходят согласование. Коллектив школы – это примерно 160 человек, – рассказал заместитель директора департамента образования Дмитрий Котов.

По его словам, есть потребность в педагогах по математике, информатике, физике, химии. Он добавил, что для молодых педагогов, в частности, иногородних есть льготы на проживание в доходных домах.

Отметим, что здание площадью 22 тысячи квадратных метров включает четыре блок-секции. Школа будет иметь универсальную безбаръерную среду, которая позволит принять детей с ограниченными возможностями здоровья.