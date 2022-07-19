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Происшествия19 июля 2022 7:31

В Мегионе на мужчину, который избивал мать своего ребенка в подъезде, завели второе уголовное дело «Истязания»

Об этом рассказали в пресс-службе окружной полиции
Сергей Швецов
В Мегионе на мужчину, который избивал мать своего ребенка в подъезде, завели второе уголовное дело «Истязания».

В Мегионе на мужчину, который избивал мать своего ребенка в подъезде, завели второе уголовное дело «Истязания».

Фото: Ольга Крыльцова

В Мегионе на мужчину, который избивал мать своего ребенка в подъезде, завели второе уголовное дело. Об этом рассказали в пресс-службе окружной полиции.

Напомним, что инцидент произошел на минувших выходных. По словам автора поста в telegram-канале «ЧП в Нижневартовске|Происшествия», «парень прямо в подъезде избивал девушку, а потом ломился к ней домой, у девушки сотрясения и ушибы».

Пострадавшую уберегла от дальнейших побоев очевидица. Она увела девушку от злодея. Тогда его задержали и завели уголовное дело по статье «Угроза убийством». Теперь ему вменяют еще и «Истязания».