В Мегионе на мужчину, который избивал мать своего ребенка в подъезде, завели второе уголовное дело «Истязания». Фото: Ольга Крыльцова

В Мегионе на мужчину, который избивал мать своего ребенка в подъезде, завели второе уголовное дело. Об этом рассказали в пресс-службе окружной полиции.

Напомним, что инцидент произошел на минувших выходных. По словам автора поста в telegram-канале «ЧП в Нижневартовске|Происшествия», «парень прямо в подъезде избивал девушку, а потом ломился к ней домой, у девушки сотрясения и ушибы».

Пострадавшую уберегла от дальнейших побоев очевидица. Она увела девушку от злодея. Тогда его задержали и завели уголовное дело по статье «Угроза убийством». Теперь ему вменяют еще и «Истязания».