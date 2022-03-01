В Нижневартовске бывший уголовник снова попал под статью за кражу техники Фото: Юлия Кучеренко

В полицию Нижневартовска обратился 35-летний мужчина, который занимается ремонтом бытовой техники и сотовых телефонов. Он написал заявление о краже из его мастерской.

Полицейские нашли подозреваемого, которым оказался неоднократно судимый по различным статьям, а также состоящий на административном надзоре 44-летний местный житель. В день преступления он направился в один из центральных универсамов города, надев черную шапку, прикрывающую лицо, и накинул капюшон. Единственным препятствием для него стал игровой терминал с мягкими игрушками. Взобравшись на него, он залез в мастерскую. На витрине находилась различная бытовая техника. Сложив к себе в рюкзак девять сотовых телефонов и один ноутбук, он скрылся с места преступления.

Злоумышленник признался в преступлении и рассказал, что часть техники он продал, а вырученные деньги потратил на алкоголь. Еще один гаджет и ноутбук мужчина подарил знакомой.

Возбуждено уголовное дело.