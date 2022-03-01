В Ханты-Мансийске стартовал Финал Первенства России по водному поло Фото: Администрации Ханты-Мансийска

В Ханты-Мансийске стартовал Финал Первенства России по водному поло. Соревнования проходят среди девушек до 14 лет. Соревнования продлятся до 5 марта в аквапарке Ледового дворца, за трофеи поборются двести юных спортсменок.

- Вчера прошла первая игра сборной Югры против команды «Заря» из города Дзержинска. Победу одержали югорские спортсменки со счетом 10:6. Сегодня наши ватерполистки встретились с соперницами из Республики Татарстан - сообщили в администрации Ханты-Мансийска.

Напомним, мы писали ранее о том, что соревнования «Лыжня России» в Сургуте перенесли на 12 марта.