Соревнования «Лыжня России» в Сургуте перенесли на 12 марта Фото: Администрация Сургута

Соревнования «Лыжня России» в Сургуте перенесли на 12 марта. Такое решение принято городским оперативным штабом из-за роста заболевших коронавирусом. Таким образом, открытая Всероссийская массовая лыжная гонка пройдет в Сургуте на лыжероллерной трассе в микрорайоне 35А. Начало в 11.00.

- Перенос соревнований связан с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией. «Лыжня России» пройдет в Сургуте в 13 раз. Мероприятие традиционно станет одним из главных спортивных событий года в городе. Массового забега из-за эпидситуации не будет, – рассказал начальник управления физической культуры и спорта Администрации Сургута Михаил Ющенко.

По подсчетам организаторов, в городской лыжной гонке «Сургутская лыжня - 2022» примут участие около 600 человек. В программу соревнований включены 10 спортивных забегов. Участникам в зависимости от возраста предстоит преодолеть дистанции: 5 км, 3 км, 2,5 км, 2 км и 1,5 км. Победители получат грамоты, медали, кубок и призы от спонсоров. Награждение пройдет с учетом эпидемиологических требований безопасности.

Регистрация участников продолжится до 10.03.2022 на базе МБУ СП СШОР «Кедр».