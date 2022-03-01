Медсестра Сургутской травматологической больницы считает, что ее толкают на суицид Фото: Татьяна Коркина

Медсестра Сургутской травматологической больницы и глава независимого профсоюза медиков Олеся Губанова снова обратилась в прокуратуру с обращение о том, что ее пытаются довести до самоубийства. Об этом сообщили в редакции «ФедералПресс».

- Я направила заявление в прокуратуру Сургута о склонении меня к суициду. Заявление находится на рассмотрении, – рассказала Олеся Губанова.

Девушка чувствует, что на нее оказывается давление в ответ на ее жалобы и обращения в различные надзорные и правоохранительные органы.

Напомним, мы сообщали о том, что председатель СК России Александр Бастрыкин поручил повторно доложить о расследовании гибели двух медсестер в Сургуте.

Одна из сотрудниц Сургутской травматологической больницы, уже не раз обращалась к руководству СК России с просьбой разобраться в причинах, способствовавших гибели двух медсестер. В ведомстве сообщили, что расследование уголовного дела находится на личном контроле Бастрыкина в центральном аппарате ведомства.

Как стало известно, речь идет об обращении операционной медсестры травмцентра СургутаОлеси Губановой.

- Я неоднократно обращалась к Бастрыкину с письмами об объективном расследовании. Также я подала заявление на личный прием к Бастрыкину. Мы ждем дату назначения приема, – рассказала она.

Кстати, Олеся Губанова написала заявление в прокуратуру, МВД и СК о возможном использовании просроченного шовного материала в больнице. По этому поводу проводится дополнительная проверка. А ещё девушка встала на защиту медсестер, которые покончили с собой, и возглавила независимый профсоюз медиков.

Как сообщили в редакции «ФедералПресс», силовики частично подтвердили «авторитарный тип руководства старшей медицинской сестры реанимационного отделения № 2, не всегда отвечающий требованиям этики, указанные факты способствовали повышенной эмоциональной нагрузке на медработников». Это говорится в ответе прокуратуры Югры на запрос Олеси Губановой.

А вот в департаменте здравоохранении Югры опровергают все заявления Губановой и сообщают о том, что медсестра распространяет информацию об угрозах убийством в свой адрес со стороны других медсестер и неустановленных лиц, использовании просроченного шовного материала при проведении операций, неравномерной нагрузке на персонал.

- Доводы Губановой проверены и не подтверждены - сообщают в пресс-службе депздрава.