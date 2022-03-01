Коронавирус в Югре, последние новости на 1 марта 2022 года: умерли 11 человек Фото: Юлия Кучеренко

В Югре продолжают регистрировать смертельные случаи коронавируса. За сутки в регионе от коронавируса умерли еще 11 человек. Всего за период пандемии в округе скончались 2 372 человека с подтвержденным коронавирусом. Кроме того, в регионе продолжают регистрировать новые случаи заражения ковидом, за день выявлено 906 случаев COVID-19. Состояние 109 пациентов остается тяжелым, 61 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких. За день госпитализировано 89 человек.

За последние сутки в России зафиксировано 97 333 новых случая коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 12 753 человека, на 99,8% больше по сравнению с 28 февраля. Умерли 786 человек, выздоровели 172 813 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 16 495 369 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 352 446 летальных исходов, выздоровели 13 748 465 человек.