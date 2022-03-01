Коронавирус в Югре, последние новости на 1 марта 2022 года: заразились 906 человек Фото: Юлия Кучеренко

По информации Оперативного штаба, в Югре зарегистрировано 194 004 случая коронавируса, в том числе за сутки подтверждено 906 новых случаев COVID-19 в 19 муниципалитетах.

Так, коронавирус выявлен за день: в Ханты-Мансийске – 168; Сургуте – 109; Кондинском районе – 99; Нижневартовске – 67; Урае – 64; Югорске – 59; Октябрьском районе – 52; Советском районе – 42; Ханты-Мансийском районе – 41; Нефтеюганске – 39; Когалыме – 31; Нижневартовском районе – 28; Сургутском районе – 26; Березовском районе – 25; Белоярском районе – 21; Нягани – 17; Нефтеюганском районе – 14; Мегионе – 3; Пыть-Яхе – 1.

На момент выявления у 880 наблюдались признаки ОРВИ, у 25 зафиксирована пневмония, у 1 человека коронавирус протекал бессимптомно. Контакт установлен в 905 случаях, по 1 контакты устанавливаются. За сутки на COVID-19 обследован 2 560 человек, всего прошли обследование 3 117 546.

Состояние 109 пациентов тяжелое, 61 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период от COVID-19 умер 2 372 человека. За сутки выписались по выздоровлению 3 706 человек, за весь период пандемии вылечились 162 795 югорчан.