Жительница Урая, обвинившая бывшего сожителя в изнасиловании, отправится под суд за ложный донос Фото: Татьяна Коркина

В Югре завершено расследование уголовного дела против 20-летней жительницы Урая, которая обвиняется по статье "заведомо ложный донос".

Как сообщили в СУ СК РФ по ХМАО-Югре, обвиняемая в ноябре 2021 года, желая оправдать свое отсутствие дома в течение нескольких дней, обратилась с заявлением в полицию, сообщив о том, что якобы стала жертвой изнасилования. В насилии она обвинила своего бывшего сожителя. Но во время проверки выяснилось, что женщину никто не насиловал.

Обвиняемая раскаялась. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

Напомним, мы писали ранее о том, что жительница Кондинского района соврала в суде, выгораживая мужа и теперь сама пойдет под суд.