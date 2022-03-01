Жительница Урая, обвинившая бывшего сожителя в изнасиловании, отправится под суд за ложный донос
Фото: Татьяна Коркина
В Югре завершено расследование уголовного дела против 20-летней жительницы Урая, которая обвиняется по статье "заведомо ложный донос".
Как сообщили в СУ СК РФ по ХМАО-Югре, обвиняемая в ноябре 2021 года, желая оправдать свое отсутствие дома в течение нескольких дней, обратилась с заявлением в полицию, сообщив о том, что якобы стала жертвой изнасилования. В насилии она обвинила своего бывшего сожителя. Но во время проверки выяснилось, что женщину никто не насиловал.
Обвиняемая раскаялась. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.
Напомним, мы писали ранее о том, что жительница Кондинского района соврала в суде, выгораживая мужа и теперь сама пойдет под суд.