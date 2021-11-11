Жительница Кондинского района соврала в суде, выгораживая мужа и теперь сама пойдет под суд Фото: Татьяна Коркина

Урайский следственный отдел СУ СК России по ХМАО-Югре возбудил уголовное дело против 35-летней жительницы Кондинского района. Она подозревается в даче заведомо ложных показаний.

Как сообщили в ведомстве, подозреваемая, находясь в зале заседаний Кондинского районного суда, желая помочь супругу избежать уголовной ответственности за применение насилия к сотруднику полиции, соврала о том, что якобы полицейский сам упал и ударился лицом. Но во время судебного рассмотрения уголовного дела показания югорчанки не подтвердились и полностью опровергнуты другими доказательствами. Суд вынес обвинительный приговор, который уже вступил в законную силу.

По уголовному делу против женщины продолжается расследование.

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