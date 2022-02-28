Коронавирус в Югре, последние новости на 28 февраля 2022 года: скончались 9 человек Фото: Юлия Кучеренко

В Югре продолжают регистрировать смертельные случаи коронавируса. За сутки в регионе от коронавируса умерли еще 9 человек. Всего за период пандемии в округе скончались 2 361 человек с подтвержденным коронавирусом. Кроме того, в регионе продолжают регистрировать новые случаи заражения ковидом, за день выявлено 1 198 случаев COVID-19. Состояние 99 пациентов остается тяжелым, 61 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких. За день госпитализировано 83 человека.

За последние сутки в России выявлено 106 920 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 6 382 человека, на 17,6% меньше по сравнению с 27 февраля. Зафиксировано 733 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 116 742 человека.