Коронавирус в Югре, последние новости на 28 февраля 2022 года: заразились 1 198 человек Фото: Юлия Кучеренко

В Югре зарегистрировано 193 098 случаев коронавируса за весь период пандемии. За сутки зафиксировано 1 198 новых случаев COVID-19 в 22 муниципалитетах.

За сутки коронавирус выявлен в Сургуте – 194; Ханты-Мансийске – 167; Нефтеюганске – 138; Нижневартовске – 98; Советском районе – 94; Урае – 65; Югорске – 63; Нягани – 52;

Октябрьском районе – 51; Березовском районе – 49; Когалыме – 43; Ханты-Мансийском районе – 30; Белоярском районе – 26; Нефтеюганском районе – 26; Нижневартовском районе – 26; Сургутском районе – 25; Мегионе – 17; Лангепасе – 12; Пыть-Яхе – 7; Покачах – 6; Кондинском районе – 6; Радужном – 3.

На момент выявления у 1 173 наблюдались признаки ОРВИ, у 22 зафиксирована пневмония, у 3 человек коронавирус протекал бессимптомно. Контакт установлен в 1 198 случаях. За сутки на COVID-19 обследован 3 841 человек, всего – 3 114 986.

В тяжелом состоянии находятся 99 пациентов, 61 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период от COVID-19 умер 2 361 человек. За сутки выписались по выздоровлению 2 079 человек, за весь период пандемии вылечились 159 089 югорчан.