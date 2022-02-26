В Ханты-Мансийске вновь заработал туристско-информационный центр

Фото: администрация Ханты-Мансийска

В Ханты-Мансийске вновь заработал мобильный туристско-информационный центр. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, это связано с проведением в окружной столице фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня».

- Мобильный инфоцентр работает с 16:30 до 21:00 в КТЦ «Югра-Классик». Здесь можно не только получить туристическую справку о городе, но и бесплатно взять информационные брошюры и карты, а также узнать о возможностях бонусной программы «Карта гостя Ханты-Мансийска». Консультант инфоцентра расскажет, как с ее помощью можно спланировать путешествие в городе, сэкономив на обедах и покупке сувениров, - добавили в мэрии.

Также мобильный ТИЦ будет работать в преддверии VII Всемирного конгресса оленеводов, на Югорском лыжном марафоне и других международных и всероссийских мероприятиях, проводимых в Ханты-Мансийске.