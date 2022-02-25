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Происшествия25 февраля 2022 10:30

Бывший директор Сургутского автотранспортного предприятия задержан за взятку

Расследование продолжается
Виктория Терина
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Бывший директор Сургутского автотранспортного предприятия задержан за получение взятки

Бывший директор Сургутского автотранспортного предприятия задержан за получение взятки

Фото: Татьяна Коркина

В Сургуте продолжается расследование уголовного дела против бывшего руководителя автотранспортного предприятия за получение взятки в крупном размере.

Обвиняемый, занимая должность генерального директора акционерного общества «Сургутское производственное объединение пассажирского автотранспорта», с июня по август 2019 года получил от представителя коммерческой организации 900 тысяч рублей в качестве взятки за лояльное отношение при заключении и исполнении договоров поставки автомобильного топлива.

Во время расследования уголовного дела следователи выяснили, что в октябре – декабре 2017 года обвиняемый получил от представителя другой коммерческой организации взятку на те же цели в сумме 400 тысяч рублей. Мужчина задержан в декабре 2021 года в Белгороде.

Сейчас, для возмещения ущерба, а также штрафных санкций на денежные средства обвиняемого в кредитных учреждениях и его недвижимость, общей стоимостью более 50 миллионов рублей, наложен арест. Расследование уголовного дела продолжается.