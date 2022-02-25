В Югре стартовала пятая межрегиональная конференция «Безопасность инфосистем» Фото: Татьяна Коркина

В Югре стартовала пятая межрегиональная конференция «Безопасность инфосистем». В течение трех дней руководители IТ-департаментов российских субъектов вместе с ведущими российскими производителями киберсистем обсудят тенденции отрасли и её эффективные практики.

В первый день в онлайн- и офлайн-формате прошли мероприятия, в которых участвовали около 700 человек. Одна из целей обсуждений, по словам заместителя губернатора Югры Алексея Забозлаева, – не допустить растущему числу киберугроз нивелировать цифровизацию госуправления, которая сейчас активно проводится.

- Конференция позволяет собрать экспертную группу и обсудить новые киберугрозы и разработки в нашей стране. В информбезопасности мы используем только отечественные решения. За последние пять лет мы смогли выстроить целую эшелонированную защиту – наш ЦОД с государственными информсистемами. В прошлом году провели несколько тестов на проникновение, которые показали достаточно надежную защищенность систем - отметил директор департамента информационных технологий и цифрового развития Югры Павел Ципорин.

Еще одной темой встречи стала безопасность детей в информационном пространстве. В этом году Югра с другими регионами присоединилась к хартии детства, несколько лет в округе реализуется проект «Safe Kids». Чтобы распространить эти практики, нужно учить этому не только детей, но и родителей.