Коронавирус в Югре, последние новости на 25 февраля 2022 года: скончались 9 человек Фото: Юлия Кучеренко

В Югре продолжают регистрировать смертельные случаи коронавируса. За сутки в регионе от коронавируса умерли еще 9 человек. Всего за период пандемии в округе скончались 2 334 человека с подтвержденным коронавирусом. Кроме того, в регионе продолжают регистрировать новые случаи заражения ковидом, за день выявлено 1 494 случая COVID-19. Состояние 98 пациентов остается тяжелым, 59 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За последние сутки в России выявлено 123 460 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 14 937 человек, на 73% больше по сравнению с 24 февраля. Зафиксировано 787 летальных исходов, за сутки в России полностью выздоровели 167 310 человек. Всего в России зарегистрировано 16 052 028 случаев коронавируса. За весь период умерли 349 365 человек, выздоровели 13 139 971.