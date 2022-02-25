Коронавирус в Югре, последние новости на 25 февраля 2022 года: заразились 1 494 человека Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

По информации Оперативного штаба Югры, по данным на 25 февраля на территории Ханты-Мансийского автономного округа, зарегистрировано и лабораторно подтверждено 189 458 случаев коронавируса. За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 1 494 новых случая COVID-19 в 20 муниципалитетах.

Случаи коронавируса за день выявлены: в Нефтеюганске – 292; Сургуте – 270; Нижневартовске – 140; Советском районе – 110; Урае – 107; Югорске – 76; Когалыме – 71; Ханты-Мансийске – 71; Нефтеюганском районе – 58; Березовском районе – 49; Сургутском районе – 46; Кондинском районе – 43; Радужном – 24; Нягани – 23; Октябрьском районе – 23; Мегионе – 20; Белоярском районе – 20; Ханты-Мансийском районе – 18; Пыть-Яхе – 17; Нижневартовском районе – 16.

На момент выявления у 1 449 наблюдались признаки ОРВИ, у 38 зафиксирована пневмония, у 7 человек болезнь протекала бессимптомно. Контакт установлен в 1 489 случаях, по 5 контакты устанавливаются. За сутки на COVID-19 обследованы 3 670 человек, всего прошли обследование 3 102 060.

Состояние 98 пациентов тяжелое, 59 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период от COVID-19 умерли 2 334 человека. За сутки выписались по выздоровлению 2 445 человек, за весь период пандемии вылечились 150 527 югорчан.