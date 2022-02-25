Недалеко от Нижневартовска водитель иномарки насмерть сбил женщину Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

На 2 километре автодороги «Нижневартовск – Излучинск» в районе Нижневартовска 35-летний мужчина, управляя автомобилем «Мазда» сбил пешехода. Как сообщают в УГИБДД России по ХМАО-Югре 57-летняя женщина-пешеход перебегала проезжую часть вне пешеходного перехода, в зоне его видимости. Трагедия произошла вечером. В результате ДТП женщина скончалась до приезда скорой помощи.

Всего за сутки на территории округа зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых 1 человек погиб и 2 – получили травмы. Сотрудниками Госавтоинспекции задержано 10 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения; 7 – за отказ от медицинского освидетельствования; 5 – за повторное управление транспортным средством с признаками опьянения; 27 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 23 – за нарушение требований к перевозке детей.

Госавтоинспекция Югры призывает водителей быть предельно внимательными и осторожными на дорогах. А пешеходам следует помнить, что игнорирование правил дорожного движения зачастую приводят к трагическим последствиям.