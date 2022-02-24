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Здоровье24 февраля 2022 9:30

Коронавирус в Югре, последние новости на 24 февраля 2022 года: скончались 7 человек

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 24 февраля 2022 года
Марина Прохорова
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Последние новости о коронавирусе в Югре

Последние новости о коронавирусе в Югре

Фото: Вера Зенина

В Югре продолжают регистрировать смертельные случаи коронавируса. За сутки в регионе от коронавируса умерли еще 7 человек. Всего за период пандемии в округе скончались 2 325 человек с подтвержденным коронавирусом. Кроме того, в регионе продолжают регистрировать новые случаи заражения ковидом, за день выявлено 1 611 случаев COVID-19. Состояние 101 пациента остается тяжелым, 63 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

В России выявлено 132 998 человек с COVID-19, госпитализировано - 8 632. Всего в стране зарегистрировано 15 928 568 случаев. Излечились от коронавируса 136 433 человека, скончались - 762.