Коронавирус в Югре, последние новости на 24 февраля 2022 года: заразились 1 611 человек Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

На территории ХМАО, по данным на 24 февраля, зарегистрировано 187 964 случая коронавируса. За сутки зафиксировано 1 611 новых случаев COVID-19 в 22 муниципалитетах, а именно: в Сургуте – 259; Нефтеюганске – 238; Ханты-Мансийске – 147; Нижневартовске – 123; Советском районе – 109; Сургутском районе – 106; Нефтеюганском районе – 83; Мегионе – 71; Югорске – 65; Урае – 59; Кондинском районе – 59; Нягани – 57; Березовском районе – 48; Когалыме – 43; Белоярском районе – 28; Радужном – 23; Октябрьском районе – 23; Ханты-Мансийском районе – 20; Покачах – 15; Нижневартовском районе – 15; Пыть-Яхе – 13; Лангепасе – 7.

На момент выявления у 1 541 наблюдались признаки ОРВИ, у 57 зафиксирована пневмония, у 13 человек коронавирус протекал бессимптомно. Контакт установлен в 1 069 случаях, по 2 контакты устанавливаются. За сутки на COVID-19 обследованы 6 362 человека, всего прошли обследование 3 098 390.

В тяжелом состоянии находится 101 пациент, 63 подключены к аппаратам ИВЛ. За весь период от COVID-19 умерли 2 325 человек. Но есть и хорошие новости: за сутки вылечились 1 522 человека, за весь период пандемии выздоровели 148 082 югорчанина.