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Происшествия24 февраля 2022 7:39

В Сургуте, за попытку сбыть наркотики, под суд отправится 40-летний югорчанин

Сейчас югорчанин заключен под стражу
Виктория Терина
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В Сургуте, за попытку сбыть наркотики, под суд отправится 40-летний югорчанин

В Сургуте, за попытку сбыть наркотики, под суд отправится 40-летний югорчанин

Фото: Татьяна Коркина

Прокуратура Сургута утвердила обвинение по уголовному делу против 40-летнего жителя города. Он обвиняется по стать "покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, группой лиц по предварительному сговору, в значительном и крупном размере".

Как сообщили в ведомстве, обвиняемый, со своими сообщниками, в августе 2021 года получил от соучастников партии синтетических наркотиков, которые хранил в тайниках для их дальнейшего сбыта. При попытке реализовать наркотики его задержали полицейские.

Сейчас югорчанин заключен под стражу, а уголовное дело против него передано в суд. Против соучастников также возбуждены уголовные дела. Расследование продолжается.